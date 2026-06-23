Скрин с видео Сергея Маненкова

Самый позитивный блогер и глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Маненков поделился новым видео, которое вызвало восторг у его подписчиков. На этот раз Петрович показал теплицу, в которой он вырастил богатый урожай томатов. Помидорки краснеют прямо на кустах, а Сергей Маненков срывает их под задорный танец и тут же пробует. Поклонники блогера удивлены не просто так, ведь Белоярский район является Арктической зоной, а Петрович больше месяца назад уже баловал себя огурцами из теплички.

- Красота! Помидорки как на подбор — один к одному. Сразу видно, что за таким урожаем стоит колоссальный труд, настоящая любовь и забота, – пишет под постом Наталья Аксёнова.

Самый позитивный блогер-глава Югры Сергей Петрович удивил помидорами своих подписчиков Видео Сергея Маненкова

Элла Кулаева тоже поражена урожаем: «Сергей Петрович, ну умеете удивлять , и кто поверит , что все это великолепие выращено в Белоярской Арктике, но это - правда! Желаю всем любителям садоводства такого богатого и вкусного урожая».

Александра Касьянова отметила, что «Картинка как из журнала! Урожай отменный!».

- Сергей Петрович, от всех сосновчан - низкий поклон за Ваше трудолюбие! Смотреть на ваши грядки - одно удовольствие. У вас не просто теплица, а музей порядка: всё по струнке, каждая веточка на месте, а плоды - загляденье! В июне такие красавцы вырастить дорогого стоят. Заряжаете нас позитивом и верой в то, что у нас, в Арктике, всё может расти и цвести, если подойти с умом и с теплотой. Спасибо, что показываете красоту и трудолюбие. Так держать, – пожелала Петровичу Мария Царегородцева.