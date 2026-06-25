Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Трагедия произошла сегодня днем, 25 июня, в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Водитель машины-ассенизатора насмерть задавил велосипедиста.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в15:38 на нерегулируемом перекрестке улиц Юбилейная и Одесская вблизи дома 22 43-летний водитель спецтехники «Камаз» сбил мужчину на велосипеде. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Нягани водитель «Камаза» насмерть задавил велосипедиста Видео УМВД по ХМАО-Югре

- В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего,– рассказали в ведомстве.

Добавим, что сегодня в Югре произошло 3 смертельных ДТП, в которых погибли четыре человека и один пострадал. Двое из погибших – мотоциклисты, один - водитель легковушки и один велосипедист.

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