Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 июня, в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При столкновении легкового автомобиля и мотоцикла погибли оба водителя.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:40 при выезде с прилегающей территории 63-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», не уступил дорогу мотоциклу, управлял которым 46-летний водитель, двигающийся по главной дороге по улице Магистральной. Возле дома 72/1 произошло столкновение, в результате которого оба водителя погибли на месте.

В Пыть-Яхе в ДТП с легковушкой и мотоциклом погибли оба водителя Госавтоинспекция ХМАО-Югры

- В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, – добавили в ведомстве.

Отметим, что сегодня в Югре произошло уже три смертельных ДТП, в котором погибли четыре человека, двое из них - мотоциклисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На дороге в Нефтеюганском районе Югры насмерть разбился байкер, его пассажир в больнице

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.