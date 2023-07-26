Пожары в Югре: последние новости на 26 июля 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре продолжают тушить природные пожары. Так, по последним данным департамента недропользования и природных ресурсов, в Югре тушат 11 лесных пожаров на площади 2,5 тысячи гектаров, 6 из них локализованы на площади 2,4 тысячи гектаров. Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме.

Как отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, основными причинами возгораний остаются грозы. Лесные пожары тушат 124 работника авиалесоохраны округа, ГУ МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. В рамках межрегионального маневрирования в регионе работают сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Карелии.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 158 ландшафтных пожаров площадью 26,2 тысячи гектаров и 479 лесных пожаров площадью 49,2 тысячи гектаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.

С 28 апреля на территории округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

Как сообщает Федеральная Авиалесоохрана, за неделю, с 17 по 23 июля, в России ликвидировали 414 лесных пожаров в 40 регионах страны. Наибольшее количество лесных пожаров, за этот период ликвидировано в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Якутии, Красноярском, Алтайском, Хабаровском, Забайкальском краях, Магаданской, Ленинградской, Херсонской областях.

С 28 апреля на территории округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.