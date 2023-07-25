В Югре действует 11 лесных пожаров

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре 25 июля, проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на площади 2 532,20 га, из них локализовано 6 пожаров на площади 2 391,60 га. Из них: 2 локализованных пожара в Белоярском лесничестве на площади 2 300,50 га, 1 пожар в Нижневартовском лесничестве на площади 1,50 га, 1 пожар локализован на площади 13,50 га, 3 пожара в Самаровском лесничестве на площади 94,10 га, 1 из которых локализован на площади 65,00 га и 1 пожар в Сургутском лесничестве на площади 45 га, 2 пожара локализованы на площади 12,60 га.

Депнедра и природных ресурсов Югры уточняет, что к ликвидации и локализации в регионе привлечены 105 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 158 ландшафтных пожаров, 479 лесных пожаров и 6 возгораний в природных заповедниках.