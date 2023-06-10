Пожары в Югре: последние новости на 10 июня 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают тушить лесные пожары, но при этом их количество снизилось, тем не менее Ханты-Мансийский автономный округ все еще лидирует среди российских регионов по площади действующих лесных пожаров. Так, в Югре, по последним данным, действует 9 лесных пожаров на площади свыше 5 тысяч гектаров. Большая часть из них локализована. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

Первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов отметил, что за сутки в регионе возникло три возгорания. Всего в тушении пожаров задействован 621 человек, в числе которых сотрудники лесопожарных формирований региона, арендаторы, сотрудники главного управления МЧС России по Югре, “Центроспаса-Югории”, работники, привлечённые в рамках межрегионального маневрирования, и три единицы техники. Семь самолетов находится на патрулировании, три вертолета выполняют тушение пожаров и вывоз людей с возгораний. На территории Нижневартовского района базируются вертолёты «Ми-26» и «К-32» с водосливными устройствами. Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет.

Одно возгорание на площади 197 гектаров на территории заповедника “Юганский” локализовано, но продолжается работа по тушению еще 1 возгорания.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 128 ландшафтных пожаров площадью 21,4 тысячи гектаров и 191 лесной пожар площадью 16,6 тысячи гектаров, в природных заповедниках один лесной пожар площадью 24,5 гектара на территории «Малая Сосьва» и два лесных пожара на площади 205 гектаров в заповеднике «Юганский».

Напомним, с 28 апреля на территории Югры действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте, в том числе для охоты и рыбалки.