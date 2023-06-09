В ХМАО продолжают тушить 9 лесных пожаров на площади свыше 5 тысяч гектаров Фото: Татьяна Коркина

В Югре, по данным на утро 9 июня, проводят работы по тушению 9 лесных пожаров: 2 пожара продолжают действовать на площади 200 га в заповеднике «Юганский», 1 из них на площади 197 га локализован. А 7 лесных пожаров действуют на площади 5 294,07 га, при этом 98% территории возгорания локализованы.

Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры отмечает, что в Кондинском районе сегодня зарегистрировано 3 лесных пожара на общей площади 5 201 га, 2 из них на площади 5 200 га локализованы. В Нижневартовском районе зафиксировано 2 лесных пожара на площади 90 га. 1 локализованный лесной пожар на площади 1,97 га в Нефтеюганском районе и 1 лесной пожар на площади 1,1 га в Советском районе также локализован. Ландшафтные возгорания на данный момент отсутствуют.

Тушением пожаров в Югре занимаются больше 500 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. А также 193 работника федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Карелии, Бурятии и Коми. Используется необходимое спецоборудование и авиатехника.

За сутки в ХМАО удалось потушить 15 лесных пожаров на площади 109,89 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы: 128 ландшафтных пожаров на площади 21 428,33 га, 191 лесной пожар на площади 16 293,33 га и 3 пожара в природных заповедниках на площади 229,5 га.