В Нижневартовске решили заранее провести опрос о тематике новогоднего городка

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске уже проводят опрос о тематике новогоднего городка. Голосование продлится до 16 июня 2023 года. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.

- Проголосовать за один из вариантов можно на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Опросы» - говорится в сообщении.

Жителям дали на выбор несколько тематик:

- Детские сказки, герои писателей-юбиляров: А.С. Пушкина, И.А. Крылова, А.В. Сутеева, С.В. Михалкова, Б.В. Заходера;

- Достопримечательности ХМАО-Югры (монумент "Покорителям Самотлора", археопарк Ханты-Мансийска);

- Герои из былин о русских богатырях с участием персонажа Змея Горыныча, как олицетворение символа 2024 года (зеленый дракон);

- Национальная культура коренных народов ХМАО-Югры - ханты и манси;

- Зимние забавы (зимние народные игры и забавы народов Сибири);

- Двенадцать символов года по восточному календарю.

Напомним, что прошлый городок был оформлен в стилистике сказок Павла Бажова, но он пришелся по вкусу далеко не всем. Даже пришлось уволить чиновника, ответственного за скандальный ледовый городок. Сносить ледовый городок начали 14 февраля 2023 года. Теперь жителям остается надеется на то, что будущий городок будет более удачный и создаст настоящую праздничную атмосферу.