Пожары в Югре: последние новости на 5 июня 2023 года

Фото предоставлено КП

В Югре продолжают бушевать лесные пожары. По данным на 4 июня, в округе ведется борьба с 13 лесными пожарами на площади 10 249,7 гектара, большая часть из которых локализована.

Так, 10 пожаров площадь 9 925,4 гектара зафиксированы в Кондинском районе, на данный момент 4 из них локализованы. По одному пожару зарегистрировано в Нижневартовском районе - 50 гектаров, в Советском районе - 270 гектаров (локализован) и в Октябрьском районе - 4,3 гектара (локализован).

Ландшафтные возгорания, к счастью, отсутствуют.

К борьбе с огнем привлечены 584 работника авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория» и МЧС. Также в тушении помогают арендаторы, добровольцы и 50 работников федеральной авиалесоохраны. В распоряжении у спасателей имеются необходимое спецоборудование и авиатехника, в том числе самолет-амфибия Бе-200.

Кроме того, в дополнение к 50 пожарным десантной группы федеральной авиалесоохраны из Омской области вчера, 4 июня, в регион прибыли еще 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области. Межрегиональные отряды помогают югорским парашютистам-пожарным ликвидировать лесные возгорания в труднодоступной местности, куда наземную технику доставить невозможно.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 5 июня, подготовленным МЧС России по ХМАО-Югре, в округе прогнозируется возникновение 8-13 новых природных пожаров. А исходя из ожидаемых погодных метеоусловий (усиление ветра), велик риск задымления населенных пунктов.

Также напоминаем, что с 28 апреля в Югре действует особый противопожарный режим, а в Кондинском районе - режим ЧС, его ввели 31 мая из-за крупных лесных пожаров.