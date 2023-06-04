В Югре опять возросла площадь природных пожаров

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, по состоянию на сегодняшнее утро ведется борьба с 13 лесными пожаров на площади 10 249,7 гектара, большая часть из них локализована.

Так, 10 пожаров площадь 9 925,4 гектара зафиксированы в Кондинском районе, на данный момент 4 из них локализованы. По одному пожару зарегистрировано в Нижневартовском районе - 50 гектаров, в Советском районе - 270 гектаров (локализован) и в Октябрьском районе - 4,3 гектара (локализован).

Ландшафтные возгорания, к счастью, отсутствуют.

К борьбе с огнем привлечены 584 работника авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория» и МЧС. Также в тушении помогают арендаторы, добровольцы и 50 работников федеральной авиалесоохраны. Используется необходимое спецоборудование и авиатехника, в том числе самолет-амфибия Бе-200.