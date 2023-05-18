Глава СКР потребовал доклад о расследовании возгорания газопровода в ХМАО

Председателю СК России будет представлен доклад о расследовании возгорания газопровода в ХМАО Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании возгорания газопровода в ХМАО-Югре, в результате которого пострадали пятеро рабочих, один погиб. Об этом сообщает информационной центр СК России.

Напомним, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО – Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, состояние пострадавших при взрыве на газопроводе остается тяжелым. Об этом накануне сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО.