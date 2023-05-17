Состояние пострадавших при взрыве на газопроводе в Югре остается тяжелым Фото: Татьяна Коркина

Глава Депздрава Югры Алексей Добровольский поблагодарил за оперативность коллег из Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи из Октябрьской районной больницы, Белоярской районной больницы. Все они оказывали первую помощь пострадавшим при взрыве на газопроводе в Белоярском районе и помощь в их эвакуации. В своем телеграм канале Добровольский опубликовал видео, на котором видно, как проходила эвакуация рабочих.

Напомним, вчера, 16 мая 2023 года, во время возгорания при проведении ремонтных работ на недействующей нитке газопровода в Белоярском районе один человек погиб и пятеро пострадали.

- На утро 17 мая трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое - в ожоговом центре Сургута. Состояние тяжелое, стабильное. Врачи делают все возможное для спасения жизни пострадавших - сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО.

Отметим, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело.