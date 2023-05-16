Фото: страница главы департамента здравоохранения ХМАО в соцсети

В ХМАО один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве на магистральном газопроводе. Трагедия произошла во время возгорания при проведении ремонтных работ на недействующей нитке газопровода в Белоярском районе, а именно в 30 км от поселка Лыхма. На месте происшествия работают экстренные службы и медики. Пострадавших эвакуировали вертолетами санавиации в медицинские учреждения округа.

Информацию по оказанию медицинской помощи пострадавшим в своих соцсетях опубликовал руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

- В аэропорту Нягани проведен осмотр пострадавших и оценка тяжести состояния. В 17:56 вертолет санавиации с тремя пострадавшими вылетел в Пыть-Ях. Второй вертолет с двумя пострадавшими вылетел в 18:30 в Сургут. Пострадавших сопровождают бригады анестезиологов - реаниматологов Няганской окружной больницы. Лечение пациентов будет продолжено в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха - сообщил Алексей Добровольский.

Есть версия, что причиной взрыва могло стать повреждения трубы, так как бригада ремонтников прогоняла поршень и случайно повредила трубу, в которой был остаточный газ. В итоге это привело к пожару, а возникшее пламя мгновенно попало на ремонтников. Власти региона заверили, что пострадавшим в Белоярском районе оказывается вся необходимая медицинская помощь. Истинные причины происшествия установит специально созданная комиссия.

- Угрозы для жителей и объектов экономики нет (ближайший населённый пункт находится на расстоянии 30 км от места происшествия) - отметили в пресс-службе правительства ХМАО.

По сообщению МЧС Югры, первое сообщение о происшествии поступило в 14:37 местного времени. Горение на месте происшествия отсутствовало. На месте работало 11 единиц техники и 29 сотрудников служб спасения.

Прокуратура вмешалась в ситуацию и взяла произошедшее под свой контроль, организовав проверку. Для координации действий сотрудников правоохранительных органов прокурор города Белоярский выехал на место ЧП.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил, а также решениям уполномоченных органов контроля в данной сфере. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования - прокомментировали в окружной прокуратуре.

Кроме того, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием следователей и криминалистов следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении в ХМАО.