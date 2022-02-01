Четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении в ХМАО Фото: Татьяна Коркина

Четыре человека пострадали в результате выброса газа, а потом и возгорания, на Тортасинском месторождении в Сургутском районе ХМАО-Югры. По предварительной версии, ЧП произошло во время спуска перфоратора в скважину во время проведения работ. Все пострадавшие с ожогами различной степени тяжести (первой и второй) направлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

По данным ТАСС, сейчас пожар потушен, к счастью, пострадавших нет. Прокуратура ХМАО-Югры уже организовала проверку, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. Месторождение в Сургутском районе принадлежит ООО «Соровскнефть», которое входит в структуру компании «Башнефть Полюс» (совместного предприятия «Башнефти» и «ЛУКОЙЛа»).

«Комсомольская правда – Югра» направила запрос в пресс-службу департамента здравоохранения и ГУ МЧС по ХМАО-Югре. Официальные комментарии от ведомств ожидаются.

Напомним, ранее мы» сообщали о крупном пожаре на Приобском месторождении. МЧС даже показало шокирующие видеокадры с места происшествия, которое произошло в 2019 году. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.