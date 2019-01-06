Опубликовано видео с места пожара на Приобском месторождении нефти в ХМАО-Югре

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:03:09+03:00

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ГУ МЧС по ХМАО-Югре опубликовало видео с места страшного пожара на Приобском месторождении нефти в ХМАО-Югре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, огнеборцы ликвидировали пожар утром, 6 января. Его площадь составила 350 квадратных метров, пострадавших людей нет. В общей сложности к ликвидации пожара были привлечены 99 человек и 23 единицы спецтехники, в т.ч. от МЧС России 32 огнеборца и 6 единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в ведомство вечером 5 января. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, 16 сотрудников предприятия смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Во время тушения огня специалисты провели пенную атаку на горящую технологическую установку и защитили соседние объекты от переброса огня. Утром, в 8.18 часов местного времени, руководивший тушением пожара, и.о. начальника Главного управления Дмитрий Хрунов объявил о ликвидации пожара.