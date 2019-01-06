2019-01-06T00:20:30+03:00
Происшествия

В Югре на Приобском месторождении произошёл крупный пожар

К счастью, пострадавших нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Югре на Приобском месторождении произошёл крупный пожарВ Югре на Приобском месторождении произошёл крупный пожарФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Приобском месторождении в ХМАО-Югре вечером 5 января произошёл крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании печи выпаривания воды из нефти поступило на пульт диспетчера в 22.34 местного времени.

16 человек были эвакуированы, пострадавших нет. Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности, площадь возгорания составила, по предварительным данным, 300 квадратных метров.

В настоящее время работы по ликвидации возгорания ведут 76 человек личного состава с использованием 17 единиц спецтехники. Также на месте ЧП работает оперативная группа ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Югре 6 января: в Сочельник ожидается изморозь и снег
Более сотни жителей Ханты-Мансийска «попробовали Югру на вкус»
В Югорске мошенники навесили женщине лапши на уши, рассказав про липовую компенсацию за БАДы
Как будут ходить автобусы в Когалыме с 5 января
Югорчанам напомнили основные правила при передвижении по ледовым переправам
Жители Ханты-Мансийска ознакомились с бытом народов ханты и манси
Погода в Югре 5 января: облачно с прояснениями
В Югре ночью угнали сразу две «Лады»
В Ханты-Мансийске состоялся банный фестиваль
Охранники гипермаркета из Сургута не дали украсть уголовнику обувь, наушники и перчатки
В Югре на Рождество придут морозы
Юный вартовчанин ограбил знакомого
В Нягани бездомный съел голодную мать-собаку
В ХМАО в ДТП погиб водитель скорой помощи
Погода в Югре 4 января: -14 градусов и снегопады
Хантымансийцам предлагают провести выходные на "ЧУМовой улице
Пенсионер из Нефтеюганска угнал авто от роддома
Погода в Югре: -14 градусов и снегопад
В Югре перед новым годом незаконно срубили 11 ёлочек
В Сургуте проверяют дома с газовым оборудованием
Жительница Сургута осквернила буддийскую статую и прокляла общину
Вартовчанам напомнили о комендантском часе
За четыре выходных на дорогах Югры погибли 7 человек
Погода в Югре 2 января: -18 градусов и слабая метель
В парке «За Саймой» собрались трезвенники Сургута
В Сургуте поступил в продажу электронный проездной «Карта горожанина»
Погода в Югре 1 января: -19 градусов и небольшой снег