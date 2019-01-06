В Югре на Приобском месторождении произошёл крупный пожар
На Приобском месторождении в ХМАО-Югре вечером 5 января произошёл крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании печи выпаривания воды из нефти поступило на пульт диспетчера в 22.34 местного времени.
16 человек были эвакуированы, пострадавших нет. Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности, площадь возгорания составила, по предварительным данным, 300 квадратных метров.
В настоящее время работы по ликвидации возгорания ведут 76 человек личного состава с использованием 17 единиц спецтехники. Также на месте ЧП работает оперативная группа ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.
Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре