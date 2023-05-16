Из-за взрыва газопровода в Белоярском районе возбуждено уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

По факту происшествия в Белоярском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, сегодня при проведении ремонтных на участке газопровода произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб, а пятеро госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".