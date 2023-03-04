Сергея Гармаша наградили за вклад в развитие кинематографа на фестивале «Дух огня» в Югре

Вручение награды

В Югре стартовал кинофестиваль «Дух огня», собравший именитых гостей со всей страны. Одним из них стал Сергей Гармаш, сыгравший роль лучшего друга Чебурашки в нашумевшем одноименном фильме.

Приехал актер абсолютно не зря. Его наградили за вклад в развитие кинематографа.

- Огромное спасибо фестивалю, огромное спасибо этому городу за этот приз. И дай Бог этому действу, этому фестивалю большой жизни, и самое главное, того, чтобы это не было, чтобы люди, которые приходят сюда и что-то присылают сюда, все-таки продолжали любить кино».

Награду артисту вручал председатель жюри конкурса Павел Лунгин.

Напоминаем, что в программу фестиваля входят творческие встречи с почетными гостями и участниками, показ фильма президента международного кинофестиваля Эмира Кустурицы, работа выставок и многое другое.

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