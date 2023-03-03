Гена из «Чебурашки» приехал в Ханты-Мансийск на кинофестиваль «Дух огня»

Фото: скриншот/ Трансляция открытия XXI Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Гена из «Чебурашки» приехал в Ханты-Мансийск. Сергей Гармаш приехал в Ханты-Мансийск на фестиваль «Дух огня» в качестве звездного гостя и успел прогуляться по городу. Об этом во время пресс-конференции, посвященной старту фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» рассказала вице-президент фестиваля Мария Зверева.

- Вчера к нам прилетел Сергей Гармаш — знаменитейший актер с 35-летней кинобиографией. И мы с ним пошли погулять по городу и к нему кидались дети с криком: крокодил, крокодил!. Он сказал: вот наконец пришла настоящая слава, - рассказала Мария Зверева.

Отметим, что сегодня стартует Церемония открытия кинофестиваля «Дух огня». Она проходит в Большом зале Концертно-театрального центра «Югра-Классик».