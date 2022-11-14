Режиссер Эмир Кустурица стал президентом югорского кинофестиваля «Дух огня»

Фото: Елена Степанова

Известный режиссер, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица стал президентом международного фестиваля «Дух огня», который проходит каждый год в Ханты-Мансийске. Его кандидатуру утвердила лично губернатор региона Наталья Комарова.

- «Дух огня» - это бренд Югры. Чтобы фестиваль расширял свое присутствие, был востребован в мире, мы выходим на новые культурные и экономические площадки, используем современные форматы диалога со зрителями и представителями киноиндустрии, - сказала губернатор.

Также Наталья Комарова отметила, что с приходом Эмира Кустурицы начинается новый этап развития «Духа огня».

- Спасибо, Эмир, что дали согласие возглавить наш кинофестиваль, - поблагодарила она режиссера.

В свою очередь Эмир Кустурица отметил, что с Россией и «Духом огня» его связывают давние теплые отношения.

- Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино, - сказал он.

Член оргкомитета «Духа огня», кинодраматург и сценарист Мария Зверева отметила, что главная задача предстоящего фестиваля - с одной стороны, сохранить традиции «Духа огня», а с другой - расширить его границы.

Добавим, что XXI Международный кинофестиваль «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. Генеральный партнер фестиваля - компания «Газпром нефть».