Известный музыкант Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Дух огня» в Югре

Вячеслав Бутусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный музыкант Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске. Информация об это появилась в официальной группе мероприятия соцсети «ВКонтакте».

«Новости - огонь! 5 марта на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» с концертом выступит Вячеслав Бутусов», - говорится в сообщении.

Еще на фестиваль приедет актриса Юлия Пересильд, снявшаяся в первом космическом фильме. Ей доверили важную работу - провести церемонию открытия. Также теледива выступит рассказчиком сказки «Пеппи Длинный чулок» совместно с Концертным оркестром Югры.

Также в программу войдут творческие встречи с почетными гостями и участниками, показ фильма президента международного кинофестиваля Эмира Кустурицы и многое другое.

Кроме того, в дни фестиваля будут работать несколько выставок, одна из которых «От эскиза к фильму», подготовленная российской государственной библиотеки. Там можно будет увидеть эскизы художников к известным кинофильмам.

Запланирована и детская программа. Все дни фестиваля на площадке Центра искусств для одаренных детей Севера будут показывать фильмы для школьников и студентов.