Актриса Юлия Пересильд проведет церемонию открытия фестиваля «Дух огня» в Югре

Фото: Борис Кудрявов

Известная российская актриса Юлия Пересильд, снявшаяся в первом космическом фильме, приедет в Ханты-Мансийск на открытие кинофестиваля «Дух огня». Об это сообщила исполнительный директор мероприятия Екатерина Пынзарь.

По традиции, жителей и гостей фестиваля ожидает широкая культурная программа. К примеру, в день открытия на площадке «Югра-Классик» будет представлена аудиовизуальная реконструкция «Из прошлого в будущее».

- На входе в здание начнется путь, символизирующий 20-летнюю историю кинофестиваля. Это ретроспектива его развития и становления. Во время прохождения гости и участники увидят историю развития фестиваля, его вехи, самые яркие моменты. Далее состоится торжественная церемония открытия, ведущей которой выступит заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, - сообщила Екатерина Пынзарь.

Также в программу войдут театрализованное представление «Пеппи Длинный чулок» в исполнении самой Юлии Пересильд и концертного оркестра Югры, творческие встречи с почетными гостями и участниками, показ фильма президента международного кинофестиваля Эмира Кустурицы и многое другое.

Кроме того, в дни фестиваля будут работать несколько выставок, одна из которых «От эскиза к фильму», подготовленная российской государственной библиотеки. Там можно будет увидеть эскизы художников к известным кинофильмам.