На югорском кинофестивале «Дух огня» впервые проведут деловую программу

Фото: telegram-канал «Югра официально»

В Югре продолжается подготовка к XXI фестивалю кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет с 3 по 6 марта. Как сообщили в ходе заседания оргкомитета, которое прошло накануне, впервые на мероприятии будут организованы не только конкурсная и культурная программы, но и деловая.

По словам директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елены Шумаковой, в программу войдут несколько форматов мероприятий: сессии и бизнес-диалоги, посвященные развитию этнического кино в мире, регионах Севера и Арктики; мультимедийная выставка о современной этнокультуре; образовательная лаборатория по созданию кинофильмов; серия мероприятий, связанных с продвижением культурно-исторического наследия коренных народов Севера.

В ходе фестиваля планируется подписать ряд документов, направленных на развитие киноиндустрии, сохранение и популяризацию наследия народов Севера. В частности, это соглашение с национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и другие. Также планируется утвердить план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с кинокомпанией «Ленфильм».

Кроме того, в этом году впервые начнет работу академия «Духа огня». Это масштабный социогуманитарный проект, который будет включать в себя лаборатории, мастерские и школы этнокино.