В Нижневартовске ввели новую меру поддержки для участников СВО и их семей

Фото: дума Нижневартовска

В Нижневартовске прошло заседания городской думы, на котором народные избранники рассмотрели 18 вопросов. Один из них был посвящен новой мере поддержки для участников СВО и членов их семей.

В итоге, тщательно проработав инициативу, депутаты проголосовали за ее введение. Речь идет об отсрочке внесения оплаты по договорам аренды муниципального имущества.

- Отсрочка распространяется на предпринимателей и юридических лиц. Она действует на период прохождение военной службы, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее Комсомольская правда - Югра рассказывала о том, что в регионе разработали единый перечень льгот для участников спецоперации, а также ввели ежемесячную выплату для детей мобилизованных.