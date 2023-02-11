Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Югре ввели новую ежемесячную выплату для детей мобилизованных, получающих алименты. Она будет выплачиваться в течение всего 2023 года и составит 2 040 рублей. Об этом говорится на официальном сайте госорганов региона.

Данная мера поддержки будет предоставляться ежемесячно, пока родитель находится в зоне СВО, но не более 12 месяцев с момента призыва. Предполагается, что в 2023 году ее получат 132 ребенка.

Также власти утвердили еще одну меру поддержки. Речь идет о единовременной выплате гражданам, обладающим госнаградами, но не имеющим право на получение иных мер поддержки из бюджета Югры, установленных для военнослужащих и добровольцев. Ее размер - 100 000 рублей.