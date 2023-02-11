Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Югре разработали единый перечень льгот для участников спецоперации. Соответствующий проект опубликован на официальном сайте госорганов региона.

- Этот нормативный акт регулирует все вопросы по сопровождению югорчан, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, - отметила губернатор Наталья Комарова.

В проекте прописаны 19 мер социальной поддержки, две из которых - новые.

Первая - денежная выплата на ребенка (детей) мобилизованных лиц, которые уплачивают алименты. Данная мера поддержки будет предоставляться ежемесячно, пока родитель находится в зоне СВО, но не более 12 месяцев с момента призыва.

Размер выплаты фиксированный - 2 040 рублей. Таким образом, за год ребенок получит 24 480 рублей.

Вторая из новых мер поддержки - единовременная выплата гражданам, обладающим госнаградами, но не имеющим права на получение иных мер поддержки из бюджета Югры, установленных для военнослужащих и добровольцев. Ее размер - 100 000 рублей.