Фото: администрация Сургутского района

Коммунальщики Сургутского района помогают Мегиону устранять последствия коммунальной аварии. Работники муниципального предприятия УТВИВ № 1 отправились в Мегион для того, чтобы помочь коллегам справиться с последствиями коммунальной аварии, произошедшей 10 января, когда сотни жителей остались без отопления и горячей воды в сильнейший мороз.

- К главе Сургутского района пришло обращение из Мегиона с просьбой о помощи. Андрей Трубецкой поставил задачу помочь соседнему муниципалитету в устранении проблемы. В итоге было принято решение отправить бригаду специалистов. На спецтехнике выехали 5 человек. Это слесари, сварщик и инженерно-технический работник. Автомобиль полностью оборудован всеми техническими средствами - рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» Сургутского района Артур Гайнутдинов.

Сейчас специалисты из Сургутского района работают в цехе, проводят ревизию и ремонт радиаторов отопления. К ним поступает много радиаторов из мест общего пользования жилых домов, которые необходимо привести в порядок для дальнейшего использования. По его словам, специалисты останутся в Мегионе до тех пор, пока мегионцам нужна помощь.

Отметим, что ремонты систем отопления в городе продолжаются. Там работают не только специалисты из Мегиона и Сургутского района, но и других муниципалитетов округа.

Напомним, что председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с непринятием мер к устранению последствий коммунальной аварии в Мегионе.