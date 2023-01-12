Следком Югры опубликовал видео из сгоревшей квартиры в Нефтеюганске, где погиб отец с сыном

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Следственный комитет Югры опубликовал видео из сгоревшей квартиры в Нефтеюганске. На пожаре погибли маленький мальчик и его сын. Напомним, пожар в многоквартирном жилом доме Нефтеюганска произошел ночью 11 января. Двухлетний сын и 34-летний отец погибли, а 31-летняя мать и еще один ребенок с ожогами разной степени были доставлены в больницу.

На кадрах видео от СК видно, что огонь полностью уничтожил квартиру. Там не осталось ничего, кроме обгоревших стен. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины пожара.

Напомним, что жильцам, пострадавшим во время пожара в многоквартирном доме в Нефтеюганске окажут помощь. Глава города Эльвира Бугай отметила, что администрация не оставит людей в беде и окажет содействие в решении возникающих вопросов.