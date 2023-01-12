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НовостиОбщество12 января 2023 7:38

Жильцам дома в Нефтеюганске, пострадавшим от пожара, выплатят не больше 100 тысяч рублей

Об этом сообщили в городской администрации
Марина Прохорова
Фото: администрация Нефтеюганска

Фото: администрация Нефтеюганска

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай и работники администрации встретились с жителями дома №5 15 микрорайона, где загорелась квартира. Рассказать властям о своих проблемах пришли собственники помещений, пострадавших от пожара и последствий его устранения.

- В ходе беседы жильцам разъяснили порядок действий в сложившейся ситуации, предоставили информацию о мерах материальной поддержки и возможности их получения. Пострадавшие могут рассчитывать на сумму до ста тысяч рублей из средств окружного бюджета, - прокомментировали в мэрии.

Сама Эльвира Бугай расспросила жильцов дома о потребностях и пообещала помочь каждому индивидуально. Также глава города отметила, что администрация не оставит людей в беде и окажет содействие в решении возникающих вопросов.

По словам Ильшата Гумерова, руководителя управляющей компании, обслуживающей жилой дом №5, сейчас последствия пожара устраняют несколько бригад.

Оперативно в полном объеме было восстановлено теплоснабжение всего подъезда. Сократили и первоначальные сроки запуска электроснабжения - специалисты подключили электричество тем, кто смог обеспечить доступ в квартиры.

Причина возгорания и размер причиненного ущерба устанавливаются.