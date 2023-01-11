В Нефтеюганске двухлетний ребенок и его отец погибли во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар в многоквартирном жилом доме Нефтеюганска унёс жизни двоих человек, один из которых ребенок. Эта страшная трагедия произошла сегодня ночью.

- В 02:40 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожар локализован в 03:48. Ликвидация (открытого горения) в 04:02. Есть пострадавшие - говорится в информации ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Судя по кадрам, которые снимали очевидцы, квартира была полностью охвачена огнем, пламя буквально вырывалось из окон. Как выяснилось, горела одна из квартир (80 кв.м.) на восьмом этаже дома №5 в 15 микрорайоне. МЧС сообщает, что самостоятельно из здания эвакуировались 33 человека, в том числе 9 детей. Спасти удалось 4 человек, в том числе 1 ребенка. К сожалению, ЧП не обошлось без трагичных последствий. В результате пожара погиб 2-летний ребенок и его 34-летний отец. А 31-летняя мать погибшего ребенка и еще один 8-летний ребенок госпитализированы в больницу с ожогами различной степени тяжести. Еще двум людям оказана помощь на месте. Расследованием причин пожара занимается следственный комитет Югры.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности" по факту пожара, в результате которого погиб ребенок и его отец. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, назначены судебные экспертизы - сообщают в силовом ведомстве.

По поручению прокурора ХМАО Ботвинкина Евгения Борисовича межрайонный прокурор лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

- В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования - прокомментировала прокуратура ХМАО.

Фото: соцсети

В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекались 46 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека и 8 единиц техники.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее, как разбирали завалы после взрыва газа и частичного обрушения дома в Нижневартовске. Погибших под завалами дома нашли в «неестественных» позах.

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