Жильцам, пострадавшим во время пожара в многоквартирном доме в Нефтеюганске окажут помощь

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Жильцам, пострадавшим во время пожара в 15 микрорайоне окажут помощь. Такое решение принято администрацией города на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, пожар произошел доме №5 15 микрорайона, в квартире на 8. Пожарные ликвидировали возгорание в течение двух часов, но в результате пожара погибло 2 человека - хозяин квартиры и ребенок 2,5 лет. Его супруга и второй ребенок находятся с ожогами в больнице.

- Администрацией города совместно со специалистами управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций оперативно удалось восстановить энергоснабжение первого подъезда. Во всем доме подключено отопление, кроме части квартир, где в результате пожара были повреждены трубы системы отопления. Сейчас ведутся работы по их восстановлению. Кроме того, проводится уборка и просушка второго подъезда, где и произошло возгорание, восстановление системы электроснабжения - сообщили в администрации.

Кроме того власти города рассматривают вопрос о выделении временного жилья, до момента просушки и приведения квартир в порядок, пострадавшим жильцам, а также вопрос о выделении материальной помощи из средств бюджета города. Для получения помощи жильцы пострадавших квартир могут обратиться в Управление социальной защиты населения.