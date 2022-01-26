Школьники Сургута будут учиться дистанционно до 8 февраля Фото: 2gis.ru

Дистанционный режим обучения в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Сургута продлили на два дня, до 8 февраля включительно. Решение принято оперативным штабом в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Кроме того, в учреждениях спорта и культуры занятия в этот период также будут проходить в удаленном режиме.

Напомним, за минувшие суки в Югре подтверждено 1 113 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. В Сургуте, за последнюю неделю регистрируются самые высокие цифры по заболеваемости за день. Так, за прошедшие сутки в городе 542 заболевших коронавирусом.

Кстати, в Югру поступила первая вакцина от коронавируса для подростков. По словам директора Депздрава Югры Алексея Добровольского, медики Сургута уже приступают к вакцинации детей.