В Югре ужесточили ограничительные меры из-за активного роста заболеваемости COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Югре состоялось заседание оперштаба по COVID-19. На котором отметили, что за все время в округе зарегистрировано 104 622 случая коронавируса, выздоровели 93 979 человек. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Случаи заражения штаммом омикрон зарегистрированы в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе и Сургуте.

Первым компонентом вакцины привиты 857 тысяч югорчан, из них 819 тысяч завершили вакцинацию, а больше 142 тысяч прошли ревакцинацию. По данным тепловой карты, показатель коллективного иммунитета в Югре составляет 59,2%.

В связи с ростом заболеваемости с 25 января по 8 февраля все образовательные организации, кроме детских садов, перешли на дистанционную форму обучения. Это мера касается Когалыма, Нефтеюганска, Нижневартовска, Советского района, Сургута, Урая, Югорска и Ханты-Мансийска. Чтобы дети могли комфортно учится, югорские семьи могут обратиться в образовательные организации для предоставления во временное пользование ноутбуков и планшетов.

Работодателям Югры необходимо перевести не менее 60 % сотрудников на дистанционную работу. А для тех сотрудников, кто возвращается из командировок и отпусков выход на работу возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, в том числе экспресс-методом.