Коронавирус в Югре, последние новости на 25 января 2022 года: заразились 1 102 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За весь период пандемии в ХМАО зарегистрировано 104 622 случая COVID-19, в том числе за сутки 1 102 новых случая в 20 муниципалитетах.

Коронавирус подтвержден за день у жителей Сургута – 428; Нижневартовска – 195; Ханты-Мансийска – 90; Нефтеюганска – 79; Нефтеюганского района – 47; Когалыма – 35; Пыть-Яха – 33; Нягани – 24; Советского района – 24; Сургутского района – 23; Мегиона – 22; Урая – 21; Нижневартовского района – 19; Лангепаса – 18; Югорска – 15; Покачей – 10; Радужного – 8; Кондинского района – 8; Октябрьского района – 2; Ханты-Мансийского района – 1.

На момент выявления у 1 054 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 12 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 1 093 случаях, по 9 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 909 человек, сняты с наблюдения – 449 619 жителей. За сутки на COVID-19 обследованы 4 034 человека, всего прошли обследование 2 836 996.

В тяжелом состоянии находятся 52 пациента, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 142 человека. За сутки выписались по выздоровлению 98 человек, за весь период пандемии вылечились 93 979 жителей Югры.