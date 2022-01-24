В Югру поступила первая вакцина от коронавируса для подростков Фото: Татьяна Коркина

В Югру поступила первая вакцина от коронавируса «Спутник М», предназначенная для вакцинации подростков.

- Первая партия «Гам-Ковид-Вак-М» для вакцинации детей 12-17 лет против ковида уже в регионе, сегодня поступило 1200 доз - сообщил директор Депздрава Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в соцсетях.

По словам Алексея Добровольского, уже на следующей неделе медики Сургута приступят к вакцинации детей.

Напомним, за минувшие сутки в Югре заболело 1 142 человека. Причем больше всего случаев в Сургуте - 567. Из-за коронавируса в округе серьезно ужесточили карантин.