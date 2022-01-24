В Югру поступила первая вакцина от коронавируса для подростков
Фото: Татьяна Коркина
В Югру поступила первая вакцина от коронавируса «Спутник М», предназначенная для вакцинации подростков.
- Первая партия «Гам-Ковид-Вак-М» для вакцинации детей 12-17 лет против ковида уже в регионе, сегодня поступило 1200 доз - сообщил директор Депздрава Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в соцсетях.
По словам Алексея Добровольского, уже на следующей неделе медики Сургута приступят к вакцинации детей.
Напомним, за минувшие сутки в Югре заболело 1 142 человека. Причем больше всего случаев в Сургуте - 567. Из-за коронавируса в округе серьезно ужесточили карантин.