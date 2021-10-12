Нижневартовский боксер Альберт Батыргазиев завоевал пояс WBO European Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

Нижневартовский боксер Альберт Батыргазиев принял участие в боксерском турнире Russian Super Series, который состоялся в Уфе. Главным поединком вечера стал бой чемпиона Олимпийских игр в Токио и итальянца Лазе Суата. Югорский спортсмен завоевал вакантный пояс WBO European в полулёгком весе, победив соперника техническим нокаутом во втором раунде.

- Спасибо моей команде, которая подготовила меня к бою в сжатые сроки. Благодаря слаженной работе всех участников, к бою я приблизился в хорошей форме. Последний мой профессиональный бой состоялся в начале года, за это время я соскучился по профбоксу, ведь здесь присущи свои отличительные эмоции. Я настроен на дальнейшие вызовы и готов продолжать радовать вас - написал Альберт Батыргазиев в своем аккаунте в Инстаграм.

Напомним, о том как в Нижневартовске, после победы, встречали чемпиона Олимпиады Альберта Батыргазиева.