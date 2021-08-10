В Нижневартовске встретили чемпиона Олимпиады Альберта Батыргазиева Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Сегодня утром в аэропорту Нижневартовска жители города, студенты, волонтёры и спортсмены встречали Олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева и его тренера Руслана Куштанова. Они вернулись с Олимпиады, которая завершилась в Токио и привезли золотую медаль по боксу, завоевав её в весовой категории до 57 кг.

Спортсмена, начали встречать аплодисментами ещё в салоне самолёта: бортпроводники объявили по громкой связи о том, что на рейсе присутствует чемпион XXXII летних Олимпийских игр и его тренер.

- Мне очень приятно видеть, что так много людей пришли нас встречать. Это наша общая победа! Сейчас я стараюсь забыть то, что стал чемпионом. Как говорит тренер: «Слезь с пьедестала, Альберт. Начинаем всё заново!». Впереди ещё много турниров, соревнований, много профессиональных боёв. Так что будем стараться и дальше радовать зрителей и болельщиков, - поделился Альберт Батыргазиев.

По его словам, после небольшого отдыха начнётся подготовка к следующим Олимпийским играм. Альберт надеется вновь попасть в сборную и опять представлять Россию на главных спортивных соревнованиях мира.

Кстати, Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио и в составе олимпийской сборной участвовали 11 югорчан, 9 из них представляют Ханты-Мансийский автономный округ. Золотые медали также завоевали вартовчане Максим Храмцов и Заурбек Сидаков. Ещё один спортсмен из Нижневартовска Артур Найфонов завоевал бронзу.

В истории Югры на летних Олимпийских играх с 1996 года югорчане впервые завоевали золотые медали. Для Югры это рекордный результат по количеству завоёванных наград.