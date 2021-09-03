Коронавирус в Югре. Последние новости на 3 сентября 2021 года: число заболевших снижается Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 3 сентября 2021 года. За прошедшие сутки в Югре вывлено152 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев зарегистрировано в Нижневартовске – 36 человек. 114 пациентов по-прежнему тяжёлое. За сутки от коронавируса скончались 3 человека и вылечились 149 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 798 летальных исходов. Но есть и хорошие новости: за сутки в России полностью выздоровели 18 669 человек.

Акция «Мы привиты от COVID-19» в Ханты-Мансийске продолжается. Организациям, в которых привито более 60% сотрудников, Городской информационный центр вручает специальные оповещающие наклейки. Сейчас в скорой помощи работают 139 сотрудников, и 70% из них поставили вакцину.

В Нягани продолжаются рейды по контролю за соблюдением мер по обеспечению эпидбезопасности. Масочный режим в Югре действует с 5 мая прошлого года, эта мера всё ещё актуальна, за нарушения может грозить штраф.

Больше 5 тысяч пациентов, с начала текущего года, обратилось в окружной Центр колопроктологии сургутской клиники. Большая часть обратившихся с обострением геморроя или возникновением острого геморроя - люди, перенесшие COVID-19.