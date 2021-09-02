В Нягани продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима Фото: Администрация Нягани

В Нягани продолжаются рейды по контролю за соблюдением мер по обеспечению эпидбезопасности. В рейдах участвуют представители администрации, Роспотребнадзора и полиции. Важно не наказать, а напомнить посетителям о важности и значимости масочного режима и других ограничительных мер, которые сегодня продолжают действовать во всём регионе.

Напомним, масочный режим в Югре действует с 5 мая прошлого года, эта мера всё ещё актуальна. За нарушения может грозить штраф до 30 тысяч на физических лиц, до 50 тысяч на должностных, 30-50 тысяч рублей – на предпринимателей и до 300 тысяч на юридических лиц.

Проверяющие особое внимание обращают не только на наличие средств индивидуальной защиты у горожан, но и на наличие антисептиков, социальной разметки, информирование посетителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижневартовске усилили контроль за соблюдением масочного режима, а проверки проходят ежедневно.