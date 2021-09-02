У проктологов Югры из-за коронавируса прибавились пациенты Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Более 5 тысяч пациентов, с начала текущего года, обратилось в окружной Центр колопроктологии сургутской клиники. Большая часть обратившихся с обострением геморроя или возникновением острого геморроя - люди, перенесшие COVID-19, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

На фоне коронавируса, обострение хронического или возникновение острого геморроя возможно при нарушении стула из-за антибактериальной терапии и возникшего дисбиоза кишечника.

Как сообщаю медики, мерой профилактики может служить приём пробиотиков и восстановление микрофлоры после антибактериальной терапии. А при появлении симптомов геморроя или прочих заболеваниях колопроктологического профиля необходимо обратиться за помощью к врачу-колопроктологу. К такому специалисту можно попасть по направлению от хирурга или терапевта поликлиники по месту жительства. Специалисты предупреждают, что самостоятельное лечение может оказаться не только бесполезным, но и привести к ухудшению состояния.