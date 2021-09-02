В Ханты-Мансийске 70 процентов сотрудников скорой помощи привились от COVID-19 Фото: Городской информационный центр

Акция «Мы привиты от COVID-19» в Ханты-Мансийске продолжается. Организациям, в которых привито более 60% сотрудников, Городской информационный центр вручает специальные оповещающие наклейки.

Сотрудники скорой медицинской помощи одни из первых столкнулись с COVID-19. Они ежедневно работают с ковид-пациентами, поэтому им как никому важно защитить себя и окружающих.

- Привиться вакциной для нас было коллективным решением. Если мы, сотрудники экстренной службы, заболеем, то кто будет оказывать помощь? Поэтому мы и привились. Многие из нас уже переболели, мы знакомы с симптомами и не хотим испытывать их снова, – рассказал врач станции скорой медицинской помощи Игорь Воложанинов.

По его словам, среди заболевших часто встречаются люди с предрасположенностью к инсульту или инфаркту, и все они непривитые. Как правило, такие пациенты заболевают тяжело, их забирают в больницу. Кто-то постоянно откладывал вакцинацию, а кто-то просто не желал, в итоге – тяжелое течение болезни с риском для жизни.

Сейчас в скорой помощи работают 139 сотрудников, и 70% из них поставили вакцину. В каждой смене ежедневно продолжают работать по две бригады, выезжающие только к коронавирусным пациентам. В составе каждой - фельдшер и водитель.

- Они чередуются друг с другом. В среднем, ежедневно принимаем по 13-14 вызовов от пациентов с потенциальным COVID-19, – добавил сотрудник скорой помощи.