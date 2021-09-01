Коронавирус в Югре. Последние новости на 1 сентября 2021 года: новый пункт вакцинации в Нижневартовске

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 сентября 2021 года. За последние сутки зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Больше всего заболевших выявлено в Нижневартовске - 21 человек. За минувший день на COVID-19 обследованы 1 047 человек.

В тяжелом состоянии находятся 110 пациентов, 89 подключены к ИВЛ, а один человек - скончался. Также за прошедший день полностью выздоровели 153 жителя.

За последние сутки в России выявлено 18 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 792 летальных исхода. Также выздоровели 14 180 человек.

В Нижневартовске открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он располагается на втором этаже торгового центра в специально оборудованном помещении. Организовали его работу специалисты городской поликлиники. Сделать прививку могут все желающие с 16:00 до 19:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Больше 13 тысяч советского района сделали прививку от коронавируса. На сегодняшний день в поликлинике имеется три вида вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник»), «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»