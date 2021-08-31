Больше 13 тысяч жителей Советского района поставили прививку от COVID-19

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Советском районе продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Привиты уже 13 тысяч 300 жителей района. На сегодняшний день в поликлинике имеется три вида вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник»), «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». - Мы активно проводим прививочную кампанию. Призываем и убеждаем население вакцинироваться. На сегодняшний день вакцинация - единственный эффективный способ защиты от коронавирусной инфекции. Для удобства населения изменен график и режим работы кабинета вакцинопрофилактики и выездных прививочных бригад, увеличены часы работы - сообщает и. о. заведующей взрослой поликлиники Александра Андреева.

По её словам, желающие привиться могут сделать это в удобное для себя время. Для привитых есть даже бонусы: скидка на все платные медицинские услуги и возможность получить ценные призы в акции «Я привился! А ты?».