Фото: департамент здравоохранения Югры

В Нижневартовске открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он располагается на втором этаже торгового центра в специально оборудованном помещении. Организовали его работу специалисты городской поликлиники.

Сделать прививку могут все желающие с 16:00 до 19:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В помещении проводится регулярная влажная уборка и обработка поверхностей с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, установлен «Дезар» - медицинское оборудование для обеззараживания воздуха.

- В Нижневартовске на сегодняшний день функционируют шесть стационарных и три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 с разным графиком работы. Начинают работу наши специалисты с 8:00, а заканчивают в 22:00. Кроме того, вакцинация проводится на предприятиях города выездными прививочными бригадами», - рассказала главный врач поликлиники Светлана Воронина.