Число заболевших коронавирусом в Югре на 31 августа 2021 года увеличилось на 147 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается пандемия коронавируса, с марта прошлого года зафиксировано 70 546 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировано и подтверждено 147 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Контакт установлен в 147 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 590 человек, сняты с наблюдения – 278 093 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 1 047 человек, всего прошли обследование 2 100 962 жителей Югры.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Нижневартовске – 21; Сургуте – 20; Нефтеюганске– 17; Югорске – 10; Кондинском районе – 10; Нижневартовском районе – 9; Нягани – 8; Ханты-Мансийске – 8; Нефтеюганском районе –8; Сургутском районе – 8; Когалыме – 5; Мегионе – 4; Радужном – 4; Ханты-Мансийском районе – 4; Березовском районе – 3; Советском районе – 3; Белоярском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Урае – 1.

Состояние 110 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день от коронавируса скончался ещё 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 059 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 153 человека, за весь период пандемии вылечились 66 860 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 18 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 180 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 901 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 182 429 летальных исходов, выздоровели 6 162 430 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.