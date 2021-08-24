В Югре спасатели нашли потерявшегося в лесу мальчика Фото: пресс-служба КУ «Центроспас-Югория»

В Югре спасатели мобильного поисково-спасательного отряда в Ханты-Мансийске учреждения «Центроспас-Югория» 21 августа выезжали для поиска 12-летнего ребёнка. Он пропал в районе автодороги Ханты-Мансийск – Нягань.

- Прибыв к месту поиска, спасатели обследовали лесной массив автодороги. Ребёнок обнаружен в пойме, в районе 18 км автодороги Ханты-Мансийск - Нягань. Мальчик обнаружен в удовлетворительном состоянии, передан сотрудникам полиции - сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, ранее мы писали, что полицейские ХМАО спасли годовалого ребенка, поперхнувшегося инородным предметом.

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