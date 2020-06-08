2020-06-08T14:42:38+03:00
Общество

Полицейские ХМАО спасли годовалого ребенка, поперхнувшегося инородным предметом

Стражи порядка оказали помощь еще до прибытия скорой
Руслан Савинов
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Полицейские ХМАО спасли годовалого ребенка, поперхнувшегося инородным предметомПолицейские ХМАО спасли годовалого ребенка, поперхнувшегося инородным предметомФото: pixabay.com
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Сотрудники патрульно-постовой службы находились на службе и проверяли сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в общежитии в Лангепасе: однако от них потребовалась помощь в другой ситуации:

- Всё происходило очень быстро. Малыш поперхнулся инородным предметом и стал задыхаться. Мать сильно испугалась и стала звать на помощь. На крики женщины прибежали находившиеся рядом полицейские, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что сотрудники ППС вовремя оказали первую доврачебную помощь ребёнку, помогли удалить инородный предмет из дыхательных путей до прибытия скорой медицинской помощи.

Добавим, что сейчас ребёнок находится в хорошем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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