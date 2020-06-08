Полицейские ХМАО спасли годовалого ребенка, поперхнувшегося инородным предметом

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:42:38+03:00

Стражи порядка оказали помощь еще до прибытия скорой

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Сотрудники патрульно-постовой службы находились на службе и проверяли сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в общежитии в Лангепасе: однако от них потребовалась помощь в другой ситуации:

- Всё происходило очень быстро. Малыш поперхнулся инородным предметом и стал задыхаться. Мать сильно испугалась и стала звать на помощь. На крики женщины прибежали находившиеся рядом полицейские, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что сотрудники ППС вовремя оказали первую доврачебную помощь ребёнку, помогли удалить инородный предмет из дыхательных путей до прибытия скорой медицинской помощи.

Добавим, что сейчас ребёнок находится в хорошем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU