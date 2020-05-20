2020-05-20T13:08:05+03:00
Происшествия

Сургутянка переложила своего ребенка в чужую коляску, которая ей приглянулась

За кражу имущества женщине грозит лишение свободы
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутянка переложила своего ребенка в чужую коляску, которая ей приглянулась. Скриншот камеры видеонаблюдения.Сургутянка переложила своего ребенка в чужую коляску, которая ей приглянулась. Скриншот камеры видеонаблюдения.
Изменить размер текста:

В полицию Сургута поступило заявление от 38-летнего жителя города о том, что у него похитили детскую коляску.

- После прогулки с ребенком мужчина оставил коляску в подъезде дома. Оттуда ее и украли. Сумма ущерба более пяти тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре была найдена 22-летняя подозреваемая, ранее судимая:

- Злоумышленница зашла в подъезд, увидела понравившуюся ей коляску и пересадила в неё своего ребёнка, после чего скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказанием может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

- Сделайте свою коляску легкоузнаваемой: оклейте ее, например: светоотражающими наклейками, цветными элементами, - дали совет полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Югре отменили особый противопожарный режим
В Югре добыта 12-миллиардная тонна нефти
Ребенку, на которого упала ледяная глыба с крыши в Нижневартовске, выплатили компенсацию
Сургутский район вновь в лидерах по приросту новых случаев заражения коронавирусом
Почти 300 нарушителей режима самоизоляции обнаружили в Сургутском районе
Югорчанин ударом ножу убил своего друга
Югорский физмат лицей признали одной из лучших школ России
Директор стройфирмы в ХМАО утаил от налоговой миллионы рублей
Власти ХМАО: «В регионе рождаемость в 2 раза превышает смертность»
Количество коек для пациентов с коронавирусом в ХМАО снова увеличат
«Улицы победы» отремонтируют в Нижневартовске
Погода в Югре 20 мая: небольшое похолодание
Гостиницы и рестораны ХМАО начнут работу на третьем этапе снятия ограничений
В Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти
Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения СОКБ
Большегруз и легковушка столкнулись в Нефтеюганском районе
Вартовчанин принял звук телевизора за террористический акт
Более полутысячи югорчан за неделю пострадали от укусов клещей
Воду в Нижневартовске станут очищать ультрафиолетом вместо хлора
В Октябрьский район назначили нового прокурора
Трасса в 4 полосы соединит Нефтеюганское шоссе и Сургут