Сургутянка переложила своего ребенка в чужую коляску, которая ей приглянулась

В полицию Сургута поступило заявление от 38-летнего жителя города о том, что у него похитили детскую коляску.

- После прогулки с ребенком мужчина оставил коляску в подъезде дома. Оттуда ее и украли. Сумма ущерба более пяти тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре была найдена 22-летняя подозреваемая, ранее судимая:

- Злоумышленница зашла в подъезд, увидела понравившуюся ей коляску и пересадила в неё своего ребёнка, после чего скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказанием может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

- Сделайте свою коляску легкоузнаваемой: оклейте ее, например: светоотражающими наклейками, цветными элементами, - дали совет полицейские.