Коронавирус в Югре. Последние новости на 18 августа 2021 года: умерли 2 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают появляться случаи заражения коронавирусом и за последние сутки зарегистрировано 160 случаев заболевания COVID-19 в 17 муниципалитетах. Обследовано 1 868 жителей региона. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Сургуте - 48 человек. В тяжёлом состоянии по-прежнему находятся 131 пациент. За минувшие сутки 2 человека скончались от коронавируса, а вылечились 131 житель Югры.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедший день в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зарегистрировано 805 летальных исходов. Но есть и хорошие новости: в России полностью выздоровели 18 407 человек.

В Советской районной больнице продолжается вакцинация от коронавируса. Уже привиты больше 12 тысяч 300 человек.

Несмотря на общее снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией на территории Нижневартовска, врачи стали чаще регистрировать «привозные» случаи заболевания. Особенно часто COVID-19 встречаются у тех, кто вернулся из стран ближнего и дальнего зарубежья.

А в Югорске продолжаются антиковидные рейды. Горожан призывают соблюдать меры санитарной безопасности. Без маски сегодня нельзя купить еды, зайти в общественное место или проехать на автобусе.