Медики Нижневартовска чаще сталкиваются с «привозными» случаями COVID-19 Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Несмотря на общее снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией на территории Нижневартовска, врачи стали чаще регистрировать «привозные» случаи заболевания. Особенно часто COVID-19 встречаются у тех, кто вернулся из стран ближнего и дальнего зарубежья.

- За прошлую неделю у нас заболело коронавирусной инфекцией 169 человек – на 28% меньше, чем неделей ранее. Будем надеяться, что данная тенденция сохранится, но радоваться пока рано, потому что продолжается рост заболеваемости ОРВИ и внебольничных пневмоний. Еще регистрируются случаи завоза коронавирусной инфекции из-за границы: из Абхазии, Турции, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Египта, - сообщил начальник ТО У Роспотребнадзор в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Азат Галиуллин.

Как отмечают медики, среди заболевших 91% взрослого населения, среди туристов, которые были госпитализированы, привитых нет. Всего под постоянным наблюдением врачей в Нижневартовской больнице находится 205 человек, среди них 4 ребенка и 7 беременных женщин.

Главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина рассказала, что на данный момент в Нижневартовске темпы вакцинации среди взрослого населения замедлились. Оба компонента прививки от коронавирусной инфекции получили больше 60 тысяч человек.